Calciomercato Reggina, dopo Menez c’è il sogno Rami. L’ex Milan potrebbe arrivare in serie B, la tifoseria freme

La Reggina sogna in grande, anzi in grandissimo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al mercato dei calabresi, con l’ultimo sogno proibito: si parla di Adil Rami.

La trattativa con l’ex Milan sarebbe in dirittura d’arrivo. Una piazza in fermento, la voglia di tornare in A: la Reggina si prepara per un campionato di B di vertice. Il presidente Gallo non nasconde il progetto ambizioso.