Juventus, la rivoluzione estiva di Cherubini: i nomi in lista

Juventus, il piano per l’estate: tutti i nomi sul taccuino di Cherubini, pronto a rivoluzionare la rosa dei bianconeri

La Juventus è pronta alla rivoluzione estiva per ringiovanire la rosa e continuare il cambiamento iniziato da questa stagione e che si è visto anche a gennaio.

Cherubini ha una lista di nomi ben fornita e ne ha per tutti i reparti. Oltre a Zaniolo, le idee per l’attacco è quella di Raspadori. In difesa potrebbe salutare De Ligt e si potrebbe puntare Bremer e Cambiaso per la fascia. Ospina o Sirigu per il ruolo di vice Szczesny. A riferirlo Tuttosport.