Roma, l’accoglienza da re per scacciare le voci sulla Juventus

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo Juve, Roma prepara un’accoglienza da re. La mossa dei tifosi giallorossi che allontana le voci di calciomercato

I tifosi della Roma vogliono giocare un ruolo determinante per il futuro di Zaniolo. Nella sfida casalinga contro il Genoa, saranno pronti a mettere in atto cori e striscioni per accoglierlo da re.

La speranza è quella di allontanare le voci di mercato, su di lui è forte la Juventus, e di convincerlo a rinnovare con i giallorossi.