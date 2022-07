Calciomercato Roma: giallorossi scatenati, piace anche Wijnaldum. Dopo Dybala potrebbe arrivare un altro big

La Roma non si ferma a Paulo Dybala. Come riportato da Sky Sport – mentre i giallorossi trattano Natan, difensore brasiliano classe 2001 del Red Bull Bragantino – per il centrocampo è spuntata l’idea Wijnaldum.

La Roma non ha ancora approfondito i discorsi con il PSG, né con l’agente del calciatore, ma potrebbe farlo a breve per chiedere a quali condizioni si possa trattare.