Calciomercato Roma, Cetin potrebbe lasciare i giallorossi. Via in prestito, ma attenzione ad eventuali offerte da parte di altri club

Mert Cetin potrebbe lasciare la Roma. Il giovane centrale difensivo turco, come riportato da Tutto Mercato Web, ha molto mercato e potrebbe interessare a diversi club italiani.

In Turchia c’è con forza il Galatasaray, in Spagna il Levante. L’idea è quella di far partire in prestito il giocatore, al momento questa rimane la soluzione ideale anche per i capitolini. Salvo offerte davvero irrinunciabili.