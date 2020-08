Il portiere giallorosso si appresta a trasferirsi al Gil Vicente in Portogallo

Daniel Fuzato, una sola presenza con la Roma nella vittoria nell’ultima giornata di campionato contro la Juventus, starebbe per lasciare i giallorossi.

Come riportato da GianlucaDiMarzio.com, il portiere classe 1997 starebbe per trasferirsi in prestito gratuito con diritto di riscatto e controriscatto al Gil Vicente. Fuzato sosterrà domani le visite mediche.