Calciomercato Roma, a tutta birra Zirkzee! Pressing della squadra giallorossa per l’attaccante dello United

Calciomercato Roma: Gasperini punta Zirkzee per rinforzare l’attacco, ma gli occhi sono su Mainoo e Zirkzee

Il calciomercato della Roma si preannuncia caldo, con il club giallorosso pronto a intervenire a gennaio per rafforzare il reparto offensivo. Le ultime novità dal mercato internazionale vedono protagonisti due giovani talenti del Manchester United: Kobbie Mainoo e Joshua Zirkzee. I due giocatori, che non stanno trovando spazio come sperato a Old Trafford, sono ora sotto i riflettori della Serie A, con la Roma che potrebbe essere una delle destinazioni principali.

Amorim apre le porte alle partenze: il mercato si accende

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha rilasciato dichiarazioni significative riguardo al futuro dei suoi giocatori. Senza mezzi termini, il tecnico portoghese ha affermato che “il club viene prima di tutto”, dando di fatto il via libera alle trattative per chiunque possa essere utile per il bene della squadra. Questo ha attirato l’attenzione di numerosi club della Serie A, che potrebbero approfittare della situazione per cercare di acquistare i due giovani talenti.

Roma alla ricerca di un bomber: Gasperini guarda a Zirkzee

La Roma, reduce da un inizio di stagione positivo sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sta cercando di rinforzare il proprio attacco, in particolare dopo qualche difficoltà in zona gol. Nonostante le vittorie, come quella recente per 3-1 a Cremona con una doppietta di Evan Ferguson, Gasperini è alla ricerca di un profilo diverso che possa dare più imprevedibilità e potenza al reparto offensivo. In questo senso, Zirkzee potrebbe essere la soluzione ideale. L’attaccante olandese, che sta trovando poco spazio al Manchester United, potrebbe essere una pedina fondamentale per la Roma. Gasperini lo considera un potenziale rinforzo per alzare il livello dell’attacco giallorosso.

Napoli in emergenza: Conte punta su Mainoo

Anche il Napoli, con un centrocampo in difficoltà a causa degli infortuni, sta valutando il profilo di Kobbie Mainoo, giovane talento classe 2005. L’allenatore azzurro, Antonio Conte, ha lanciato l’allarme dopo le assenze di Anguissa, De Bruyne e Gilmour, riducendo a due le opzioni centrali a disposizione. Mainoo, pur essendo un giovane ancora in cerca di continuità, potrebbe rappresentare la scelta giusta per rafforzare il centrocampo partenopeo. Il tecnico salentino è alla ricerca di un giocatore versatile, capace di adattarsi rapidamente e dare solidità alla mediana.

Il calciomercato Roma e le opportunità

Con le manovre già in corso per Zirkzee e Mainoo, la Roma non è l’unica squadra interessata. La concorrenza per entrambi i giocatori sarà agguerrita, ma il club giallorosso sembra determinato a rinforzare il proprio attacco con un profilo giovane ma di grande talento. Se il mercato invernale dovesse confermare l’interesse per Zirkzee, la Roma potrebbe trovarsi di fronte a una grande opportunità per alzare il livello della propria rosa, mentre il centrocampo potrebbe essere il prossimo reparto da potenziare.

Con gennaio all’orizzonte, il calciomercato Roma è destinato a entrare nel vivo, con Gasperini e la dirigenza giallorossa pronti a intervenire per migliorare ulteriormente la squadra.

