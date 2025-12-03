Calciomercato Roma, caccia al bomber: Zirkzee si complica, per gennaio torna caldo un vecchio pupillo! Friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto

Calciomercato Roma, caccia al bomber: Massara accelera per consegnare a Gasperini il nuovo centravanti: dopo lo stop su Zirkzee…

Trigoria è in fermento. Frederic Massara lavora senza sosta per regalare a Gasperini l’attaccante che manca per alimentare i sogni di una Roma sorprendente, oggi a un solo punto dalla vetta. La crisi di Ferguson e Dovbyk ha trasformato l’arrivo di un centravanti in una priorità assoluta per il mercato di gennaio.

Il sogno proibito resta Joshua Zirkzee, ma la pista si è notevolmente complicata. Secondo il Corriere dello Sport, le richieste del Manchester United e le alte commissioni degli agenti hanno fatto lievitare l’operazione.

A peggiorare il quadro, i Red Devils, colpiti dagli infortuni e dalle imminenti partenze per la Coppa d’Africa, non sembrano intenzionati a cedere l’olandese in prestito.

Ecco allora tornare d’attualità un nome molto apprezzato: Fabio Silva. L’attaccante portoghese, già trattato in estate prima del passaggio al Borussia Dortmund, sta trovando pochissimo spazio in Germania: appena 224 minuti giocati.

Con il titolare Guirassy in partenza per la Coppa d’Africa potrebbe avere più spazio nell’immediato, ma al ritorno del compagno il rischio sarebbe quello di ricadere nell’anonimato.

La Roma fiuta l’opportunità e lavora a un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions League e al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Una formula studiata per accontentare tutte le parti.

Le alternative e il via libera dei Friedkin

Massara valuta anche altri profili: Kalimuendo, Tel, Arevalo ed El Mala. Tuttavia, la pista Silva appare oggi la più percorribile.

I Friedkin hanno già dato il via libera all’investimento: a gennaio la Roma avrà il suo nuovo bomber. Gasperini attende fiducioso, pronto a rilanciare la sfida scudetto con un attacco finalmente all’altezza delle ambizioni giallorosse.

