Calciomercato Roma, il dubbio su Moise Kean: i giallorossi discutono, per il momento l’attaccante azzurro rimane in bilico

Tutto è ancora in bilico e può ancora succedere, almeno per quanto riguarda la ripresa del campionato. La Roma continua comunque a muoversi anche sul mercato e sul fronte Kean, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi.

L’azzurro intriga, ma apre un dibattito interno al club. Il carattere complicato del giocatore non aiuta, i giallorossi sono in dubbio. Raiola, nel frattempo, continua ad offrire il giocatore.