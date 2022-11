Calciomercato Roma, il Valencia è pronto a riscattare Kluivert

Calciomercato Roma, il Valencia ha deciso di riscattare Justin Kluivert dai giallorossi: l’olandese ha convito Gattuso

Il Valencia ha deciso il futuro di Justin Kluivert. Il calciatore olandese è in prestito dalla Roma, ma vorrebbe rimanere in Spagna, dove ha convinto Gattuso.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Il Tempo, gli spagnoli sono pronti a riscattarlo: serve un’offerta da 10 milioni per far dire di sì ai giallorossi.