Calciomercato Roma, Kostic l’ultima richiesta di Mourinho

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma, anche il serbo tra gli obiettivi del club giallorosso. L’ultima richiesta di Mou alla società

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche la Roma su Filip Kostic. L’esterno serbo è in uscita dall’Eintracht e, in estate, potrebbe essere tra i volti nuovi in casa giallorossa. Contatti già avviati per esaudire la richiesta di Josè Mourinho.

Prima, però, ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter, altro club sulle tracce del giocatore.