Calciomercato Roma: Malcom si avvicina ai giallorossi, le cifre

La Roma è ad un passo dalla chiusura della trattativa con il Bordeaux per portare l’esterno Malcom nella Capitale.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma sarebbe ad un passo dal chiudere l’affare con il Bordeaux per portare nella capitale l’esterno Malcom. Superata, dunque, la concorrenza di Inter ed Everton che da settimane seguivano il giovane brasiliano. Lo staff di Monchi sarebbe già in terra francese per definire i dettagli della trattativa che potrebbe già chiudersi nelle prossime ore. Il club capitolino verserà nelle casse della società francese un cifra vicina ai 40 milioni (35+ 5 di bonus individuali e di squadra). Al giocatore, classe 1997, la Roma ha offerto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.