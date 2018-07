Malcom, niente Inter? Everton in pressing: le ultime

L’Everton mette paura all’Inter nella corsa a Malcom: i Toffees hanno accelerato per chiudere l’affare con il Bordeaux per l’esterno brasiliano

Il mercato dell’Inter per l’attacco non si ferma a Matteo Politano. La dirigenza nerazzurra, oltre al capitolo terzino, ha intenzione di regalare a Luciano Spalletti un’alternativa per il reparto avanzato e il nome caldo delle ultime settimane è quello di Malcom, gioiellino di proprietà Bordeaux. Dalla Francia però arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro del brasiliano, che sembra destinato in Inghilterra…

L’edizione odierna de L’Equipe rivela infatti che l’Everton è in pressing per convincere i Girondini: non è stata formulata ancora alcuna offerta ufficiale, ma i Toffees stanno portando avanti la trattativa per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile. Il club di Ligue 1 continua a chiedere 40 milioni di euro per il verdeoro, in scadenza 30 giugno 2021: l’Inter cosa farà, rilancia o cambia obiettivo?