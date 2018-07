Calciomercato, dall’Inghilterra e dalla Francia: Inter sempre più vicina a Malcom

L’Inter sta trattando da settimane con il Bordeaux per l’esterno brasiliano Malcom. Oggi alcune indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra e dalla Francia avvicinerebbero il giocatore ai nerazzurri.

Arrivano alcune conferme sulla trattativa tra Inter e Bordeaux che potrebbe portare già in questa finestra di mercato Malcom a Milano. Secondo la stampa inglese, la società nerazzurra avrebbe superato la concorrenza di Arsenal e Tottenham con un’offerta per il prestito oneroso intorno a 10 milioni di euro con il riscatto fissato a 30 milioni.

Inoltre anche dalla Francia arrivano conferme sul possibile trasferimento con l’allenatore del Bordeaux, Gustavo Poyet, che in conferenza stampa ha affermato di essere notevolmente arrabbiato con la società. Il tecnico ha motivato il suo stato d’animo, spiegando che ancora la rosa non è al completo perché non si conosce il futuro dei giocatori in prestito che ancora non sono rientrati e di Malcom che: «non sappiamo ancora se giocherà con noi o se partirà».