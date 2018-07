L’Inter lavora per Malcom. L’esterno brasiliano può arrivare nonostante Politano. Il giocatore però oggi si è presentato in ritiro col Bordeaux

L’Inter è su Malcom, talentuoso esterno d’attacco brasiliano che si è messo in evidenza nel Bordeaux, ma l’affare è in salita. Il giocatore avrebbe già dato l’assenso al trasferimento in nerazzurro ma il Bordeaux non vuole chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto, vuole un trasferimento a titolo definitivo. Dopo aver chiuso per Matteo Politano dal Sassuolo, ufficializzato nella giornata di ieri, i nerazzurri continuano a seguire anche il brasiliano Malcom. Il giocatore non aveva risposto presente alla chiamata del Bordeaux ma in Francia non è suonato l’allarme perché ufficialmente il calciatore si è assentato per motivi personali.

La versione del Bordeaux sembra trovare riscontri perché l’esterno d’attacco classe ’97 si è presentato quest’oggi el ritiro di Le Haillan, dove la formazione transalpina sta preparando la nuova stagione. Il giocatore ha postato una foto, geolocalizzandosi su Instagram. L’Inter, come detto, continua a lavorare per il brasiliano, nonostante l’arrivo di Matteo Politano e in caso di acquisto del calciatore sudamericano potrebbe partire uno tra Karamoh e Candreva. Al momento però c’è distanza tra Inter e Bordeaux: i nerazzurri hanno proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i transalpini accetteranno un’offerta a titolo definitivo o al massimo con l’obbligo del riscatto.