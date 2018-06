Manolas blindato da Monchi: «Resta alla Roma al 100%»

Accostato a Chelsea e Inter, Kostas Manolas resterà alla Roma anche la prossima stagione: la conferma del direttore sportivo Monchi

Quale futuro per Kostas Manolas? Il difensore della Roma è stato accostato negli ultimi giorni a Chelsea e Inter, con la clausola da 36 milioni di euro che stuzzica i top club europei. I giallorossi però non hanno intenzione di privarsi dell’ex Olympiacos: la conferma arriva da Monchi stesso.

Ecco le parole del direttore sportivo: «Kostas l’ho sentito tre o quattro volte, in futuro farà il direttore sportivo, è un mestiere che gli piace. Lui è contento della squadra: da lui ho sentito solo di rimanere qui. Ho letto che il Chelsea è intenzionato a pagare la clausola, ma fino a oggi non so se ha un allenatore, non lo capisco. Mi sembra una situazione tranquilla: resta al 100%».