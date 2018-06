Difesa Inter, le novità 2018-19: Spalletti pensa al 3-5-2, mentre sul mercato escono i nomi di Alderweireld e di Manolas

Luciano Spalletti pensa alla difesa a tre. Con l’arrivo di de Vrij, il tecnico dell’Inter ha a disposizione un altro gigante dietro assieme a Miranda e a Milan Skriniar. L’idea del tecnico è quella di schierarli tutti e tre dal primo minuto in un 3-5-2 piuttosto inedito per i nerazzurri. Quest’anno ha giocato con la linea a quattro dietro e paradossalmente aveva esterni in grado di reggere il 3-5-2, ma per il 2018-19 si cambia: Asamoah a sinistra dà la spinta e la copertura giuste, Candreva può farlo a destra. De Vrij-Miranda-Skriniar è il trio che Spalletti ha in mente, a meno di clamorose novità dal mercato.

Miranda piace al Palmeiras, ma non dovrebbe partire. Il timore viene da Milan Skriniar, che fa gola alle grandi europee: se partisse lui, allora l’Inter andrebbe su Toby Alderweireld o Kostas Manolas, scrive La Gazzetta dello Sport. Alderweireld gioca nel Tottenham ed è in scadenza nel giugno 2019, interessa all’Inter ma non quanto il giocatore della Roma. Manolas ha una clausola di rescissione da poco più di trentacinque milioni ed è il sogno nerazzurro qualora andasse via Skriniar. Tutto dipende dallo slovacco, che per ora non sembra vicino alla partenza.