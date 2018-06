Asamoah sul futuro: «Inter? Presto svelerò il mio nuovo club»

Il terzino sinistro è pronto a lasciare la Juventus. Kwadwo Asamoah firmerà presto per l’Inter ma ancora non si sbilancia

Kwadwo Asamoah, terzino sinistro della Juventus, è in scadenza di contratto e non rinnoverà con i bianconeri. Il giocatore ha già dato l’addio alla Vecchia Signora e, salvo sorprese, firmerà presto un nuovo contratto con l’Inter. Il terzino ghanese ha parlato del suo futuro a Citi FM e non si è sbilanciato: «Io non resterò sicuramente alla Juventus perché ormai ho fatto la mia dichiarazione d’addio e ho salutato tutti. Le voci di mercato restano frequenti, tanti club ci provano e fanno le loro mosse».

Prosegue il giocatore parlando della sua avventura alla Juventus durata ben 6 anni (vinti 6 Scudetti e 4 Coppe Italia) ma anche della sua possibile esperienza all’Inter: «Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò sarà annunciata molto presto. Ho trascorso sei anni positivi a Torino con la maglia della Juventus e ho vinto tanto. Sono felice della mia esperienza a Torino, ho avuto la possibilità di giocare con grandi campioni e di vincere tanto, non tutti i giocatori hanno l’opportunità di vincere trofei ogni anno. Sono grato di aver fatto parte della storia di un club così importante».