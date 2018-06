Calciomercato Inter, sirene di mercato dal Brasile per Joao Miranda: il centrale difensivo di Luciano Spalletti è finito nel mirino del Palmeiras di Machado

L’arrivo di Stefan de Vrij ha messo in bilico la posizione di Joao Miranda nell’Inter. In scadenza 30 giugno 2019, il centrale difensivo ha evidenziato dubbi sul suo futuro nerazzurro, sentitosi messo in discussione dalla dirigenza. Le volontà del club sono chiare, ovvero il rinnovo di contratto dell’ex Atletico Madrid, ma attenzione ai tanti club interessati…

Futnet rivela infatti che il Palmeiras è pronto a lanciare l’assalto per il classe 1984: il Verdao è alla ricerca di un difensore di spessore e il tecnico Roger Machado ha chiesto alla dirigenza l’acquisto di Miranda. Dopo aver venduto quattro pedine importanti, il club brasiliano è pronto a investire sul mercato e il numero 25 è in cima alla lista dei desideri.