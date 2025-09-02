Calciomercato Roma, Massara si dimette? Ecco la verità dietro la notizia in casa giallorossa - Calcio News 24

Roma News
Calciomercato Roma, Massara si dimette? Spiegata adesso tutta la verità dietro l’ambiente giallorosso
Il calciomercato Roma si è chiuso senza l’atteso colpo dell’ultima ora. Nelle ultime settimane erano circolati diversi nomi, dall’esterno George a Domínguez, fino al suggestivo ma complicato dossier Sancho. Si era parlato anche di Pessina e di uno scambio Dovbyk-Gimenez con il Milan, ma nessuna di queste piste si è concretizzata e la sessione è terminata senza scossoni.
Nelle ore immediatamente successive alla chiusura del mercato, si era diffusa l’indiscrezione di un forte malumore di Gian Piero Gasperini, e non solo: un rumor ha riguardato anche le presunte dimissioni minacciate dal direttore sportivo Frederic Massara durante una riunione a Trigoria. Da ambienti giallorossi, però, è arrivata una secca smentita: il DS non ha mai pensato di lasciare l’incarico. Lo riferisce Vocegiallorossa.it.
È vero che il tecnico avrebbe gradito rinforzi in attacco, come ha anche dichiarato nell’intervista ai canali ufficiali pubblicata oggi dal club stesso (“Non nego che avrei voluto una maggiore presenza e raggiungere magari quel giocatore che avevamo individuato”), ma la Roma ha dovuto fare i conti con i vincoli del Settlement Agreement, che continueranno a influenzare anche le strategie per gennaio. La priorità della società resta quella di mantenere equilibrio tra competitività e sostenibilità economica. Ora testa al campionato: dopo un’ottima partenza, Gasperini non vuole mollare la presa.
