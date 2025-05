Calciomercato Roma, la decisione del Milan sul prestito di Abraham. L’attaccante inglese pronto a rientrare: i dettagli

Il futuro di Tammy Abraham è ormai definito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha già preso una decisione netta: l’attaccante inglese non verrà riscattato. Arrivato la scorsa estate in prestito secco dalla Roma nell’ambito dell’operazione che ha portato Alexis Saelemaekers nella Capitale, Abraham ha faticato a lasciare il segno con la maglia rossonera.

Nonostante la volontà del calciatore, che avrebbe voluto restare a Milano e giocarsi le sue carte con la squadra rossonera, il club ha deciso di non prolungare l’avventura dell’ex Chelsea. Una scelta che si inserisce nel contesto di una profonda rivoluzione in vista della prossima stagione: il Milan sta valutando numerosi profili per rinnovare il reparto offensivo e punta su giocatori diversi per caratteristiche e prospettiva.

Il ritorno alla Roma, tuttavia, sarà soltanto temporaneo. L’attaccante classe 1997 non rientra più nei piani tecnici dei giallorossi e il club capitolino è pronto a cederlo a titolo definitivo. In pole position c’è il Besiktas: il club turco ha già avviato i contatti con la dirigenza romanista e sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Abraham, che cerca continuità e una nuova sfida per rilanciare la propria carriera, vede nella Turchia una destinazione stimolante, anche dal punto di vista economico. La trattativa potrebbe chiudersi nelle prossime settimane.

Con questa mossa, la Roma punta a fare cassa e liberare spazio per nuovi innesti nel mercato estivo.