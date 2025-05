Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre

Dalla Turchia arrivano notizie che coinvolgono il calciomercato Roma della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale Sozcu, infatti, il Besiktas è pronto a muoversi concretamente per rinforzare il proprio organico e valuta due giallorossi: Zeki Celik e Tammy Abraham.

Abrahm, attualmente in prestito al Milan, sarebbe tra gli obiettivi primari di un budget che si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro per la nuova punta dei bianconeri. Con lui in lista, però, anche Jonas Wind, Paul Onuachu, Wout Weghorst, Beto e Patrik Schick.

Besiktas che però si muove anche per la difesa e quindi occhio al terzino dei giallorossi Zeki Celik che potrebbe far ritorno in patria, con il club di Istanbul in attesa di un suo via libera per aprire le trattative.