Calciomercato Roma, Milik in stallo: si pensa a Depay

Calciomercato Roma: i giallorossi pensano a Depay se non dovesse arrivare Milik

La Roma è a caccia di attaccanti e il nome in cima alla lista è sempre quello di Arek Milik. La trattativa col Napoli, per uno scambio con Under, sarebbe però al momento in fase di stallo e allora i giallorossi si starebbero guardando intorno.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la dichiarazione del presidente del Lione Aulas di un interessamento della Roma per Memphis Depay sarebbe confermata. L’olandese, che piace anche al Barcellona, va in scadenza nel 2021 e la società capitolina ci starebbe pensando nel caso in cui dovesse sfumare Milik.