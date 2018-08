Calciomercato Roma: Nzonzi rilancia, vuole un ingaggio più alto

Il centrocampista del Siviglia Steven Nzonzi, seguito da tempo dalla Roma, dopo aver trovato un’intesa con i giallorossi chiede un ingaggio più alto

Per la Roma si complica la pista che porta al centrocampista del Siviglia Steven Nzonzi. Il giocatore nei giorni scorsi aveva trovato un accordo con la dirigenza giallorossa sulla base di 2,5 milioni di euro a stagione, mentre al club spagnolo sarebbero andati 25 milioni di euro tutti in un’unica soluzione. Adesso, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo alcuni giorni di stallo dovuti alla mancata partenza del centrocampista Maxime Gonalons, il neo campione del Mondo con la Francia Nzonzi sembra pretendere di più in termini di ingaggio dal club capitolino. Il giocatore classe 1988, difatti, chiede 3,5 milioni di euro a stagione e la richiesta sembra aver rallentato le trattative.

La Roma vuole capire quale sarà il futuro di Gonalons per puntare a Nzonzi che comporta un investimento importante, anche il tecnico Eusebio Di Francesco, difatti, ha fatto notare il consistente numero di giocatori in rosa che va sfoltita. I giallorossi, però, devono rimanere attenti alle negoziazioni per non rischiare un altro “caso Malcom”, dato che Arsenal e Barcellona hanno già sondato il terreno per il centrocampista.