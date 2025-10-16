Calciomercato Roma, Pellegrini si è ripreso ma non è esente da possibili offerte. Le novità - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Pellegrini ritrova sé stesso e torna protagonista, ma l’Inter osserva

Una rinascita silenziosa, ma potente. Lorenzo Pellegrini sta attraversando un momento decisivo della sua carriera, diventando nuovamente un perno centrale nella Roma grazie alla guida tecnica di Gian Piero Gasperini. Il centrocampista romano, ormai sempre più maturo tatticamente e mentalmente, si candida come una delle sorprese della seconda parte di stagione. E in vista del prossimo calciomercato Roma, il suo nome potrebbe diventare centrale tanto per il club quanto per eventuali pretendenti.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Pellegrini ha cambiato pelle: meno estetica, più sostanza. Con Gasperini ha acquisito una dimensione più completa, fatta di sacrificio, pressing e inserimenti. Questo cambiamento lo ha riportato al centro del progetto tecnico giallorosso, proprio mentre si avvicina un match chiave contro l’Inter, la squadra che – non a caso – lo aveva già sondato nel corso dello scorso mercato invernale.

Il suo futuro resta incerto. Il contratto di Pellegrini con la Roma scadrà a giugno, e al momento non sono ancora partite trattative ufficiali per il rinnovo. Una situazione che tiene alta l’attenzione sul suo profilo nel panorama del calciomercato Roma, con l’Inter che resta alla finestra. Una prestazione convincente contro i nerazzurri potrebbe cambiare le dinamiche: o la Roma si muoverà per blindare il suo numero 7, o l’Inter potrebbe tornare alla carica con maggiore decisione.

Nel frattempo, Pellegrini continua ad allenarsi con intensità, consapevole che ogni partita è una vetrina importante. Dopo mesi difficili segnati da infortuni e critiche, ora si presenta con una forma fisica ritrovata e una testa più sgombra. Gasperini lo considera un punto fermo e ha promesso di rilanciarlo anche in ottica Nazionale, un obiettivo che Pellegrini non ha mai abbandonato.

Il calciomercato Roma si arricchisce così di un caso spinoso ma pieno di potenziale: quello del suo capitano, tra rilancio personale e incertezze contrattuali. Se la società vuole evitare sorprese, sarà fondamentale agire con tempestività. L’alternativa è vedere uno dei suoi uomini simbolo finire altrove, magari proprio in un club rivale come l’Inter.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata