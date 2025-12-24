Calciomercato Roma, possibile scambio in Serie A: Massara sta ragionando sulla possibilità di fare un regalo a Gasperini. Le ultime

Calciomercato Roma, possibile scambio in Serie A. I giallorossi pensano a Frendrup con Pisilli pronto ad andare al Genoa. Le ultime

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase più calda e a Trigoria si lavora su più tavoli per consegnare a Gian Piero Gasperini una squadra più completa e competitiva. Le indicazioni che arrivano anche dal mondo delle scommesse confermano come l’operazione legata a Joshua Zirkzee sia sempre più vicina: la quota sul suo trasferimento in giallorosso è crollata e rappresenta un segnale chiaro di una trattativa ben avviata. L’attaccante olandese non sarà il primo rinforzo ufficiale, ma è considerato il colpo principale del mercato invernale.

Gasperini avrebbe preferito avere il nuovo centravanti già a inizio gennaio, ma i tempi dell’operazione fanno pensare a un arrivo non prima della metà del mese. Nonostante questo, la Roma considera l’investimento su Zirkzee fondamentale: i numeri offensivi attuali non sono ritenuti sufficienti e il confronto con la passata stagione di Retegui evidenzia una lacuna evidente in zona gol. Proprio per questo, il calciomercato della Roma non si limita a un solo nome.

Resta infatti molto viva anche la pista che porta a Giacomo Raspadori. Nonostante le dichiarazioni prudenti dell’Atletico Madrid, la dirigenza giallorossa sta cercando di accelerare. L’operazione è impostata da tempo e Massara lavora a un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, come la qualificazione in Champions League, il numero di presenze e i gol segnati. L’obiettivo è chiaro: rinviare l’impatto economico al prossimo bilancio. Dopo Natale è previsto un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo.

Il calciomercato della Roma non riguarda però soltanto l’attacco. Gasperini ha chiesto anche un rinforzo in difesa, in particolare un centrale. Il profilo di Amenda non convince del tutto lo staff tecnico, mentre piace di più Disasi, seguito con attenzione anche dal Milan. La Roma monitora la situazione senza fretta, consapevole che le opportunità migliori potrebbero presentarsi più avanti.

A centrocampo resta vivo l’interesse per Frendrup del Genoa. L’idea sarebbe quella di imbastire uno scambio di prestiti che coinvolga Pisilli, giocatore molto stimato ma che il club non intende perdere a titolo definitivo. Anche in questo caso i contatti con il Genoa proseguono.

Per finanziare il mercato serviranno inevitabilmente delle uscite. Bailey, Ferguson e Dovbyk sono tra i principali candidati a lasciare Trigoria, mentre Baldanzi sembra già orientato all’addio, con il Verona pronto ad approfittarne. Gasperini, inoltre, non considera Tsimikas adatto al progetto. A Trigoria si prepara dunque un gennaio intenso, con il calciomercato della Roma destinato a regalare movimenti importanti e decisioni cruciali per il futuro immediato della squadra.