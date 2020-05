Calciomercato Roma, su Bustos anche Real Sociedad e Bordeaux. L’attaccante del Talleres de Cordoba rimane un obiettivo

Il campionato ancora deve riprendere, ma la Roma ha iniziato a muoversi sul mercato. I giallorossi continuano a visionare Nahuel Bustos, attaccante del Talleres de Cordoba.

Come riportato da Tutto Mercato Web anche Real Sociedad e Bordeaux avrebbero mosso i primi importanti passi per il giocatore. Nelle prossime settimane il club capitolino cercherà di capire come muoversi per poter anticipare le due compagini.