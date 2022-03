Roma, Tiago Pinto studia il colpo Svilar

Tiago Pinto mette gli occhi in Portogallo e al Benfica, piace il portiere Svilar in scadenza con il club biancorosso

La Roma sta guardando al futuro, soprattutto tra i pali. Il direttore sportivo Tiago Pinto sta mettendo gli occhi in casa Benfica e interessa il portiere Svilar.

Il classe ’99 è in scadenza con i portoghesi e in estate potrebbe vestire giallorosso. Pinto, però, non vuole fare sgarbi alla sua ex squadra e vorrebbe comunque dare un compenso simbolico. Lo riporta Sky Sport.