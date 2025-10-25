Calciomercato Roma, a gennaio un attaccante per Gasperini: Massara vuole quel giocatore per rinforzare la rosa. I dettagli della trattativa

Calciomercato Roma, Gasperini chiede rinforzi: l’obiettivo principale è Zirkzee. Ecco le ultime notizie su questa possibile trattativa.

La Roma di Gian Piero Gasperini sta attraversando un momento complicato, soprattutto sul piano offensivo. Il tecnico giallorosso, arrivato con l’obiettivo di dare alla squadra un’identità chiara e aggressiva, comincia a perdere la pazienza di fronte alla sterilità del reparto d’attacco. Il problema non è solo la mancanza di gol, ma anche le scelte sbagliate dei singoli. Movimenti sbagliati, azioni troppo orizzontali e poca cattiveria sotto porta: è questa l’analisi impietosa del tecnico dopo la deludente prestazione contro il Viktoria Plzen, terminata con una rete di Dybala su rigore.

Durante la gara, Soulé e Bailey hanno spesso preferito la conclusione da lontano invece di puntare l’area, mentre Dovbyk – con appena un gol in dieci presenze stagionali – fatica a trovare fiducia e spazio. Anche Ferguson appare in calo, sia fisico che mentale, e lo stesso Dybala, pur in ripresa, non può risolvere da solo i problemi offensivi della squadra. Gasperini, nelle ultime conferenze, ha sottolineato ciò che più lo preoccupa: “Manca coraggio, nessuno entra in area, nessuno cerca la battaglia”.

Di fronte a questa situazione, il tema del calciomercato della Roma torna prepotentemente al centro del dibattito. Secondo La Repubblica, la dirigenza giallorossa starebbe valutando un intervento deciso già nella finestra di gennaio. L’obiettivo numero uno è Joshua Zirkzee, attaccante olandese di proprietà del Manchester United. Non si tratta di un centravanti classico, ma di un giocatore moderno, capace di legare il gioco e far rendere meglio i compagni.

Il calciomercato della Roma dovrà però fare i conti con i limiti imposti dal fair play finanziario UEFA. Per questo motivo, i Friedkin stanno studiando una formula sostenibile: un prestito semestrale con la Roma pronta a coprire metà dell’ingaggio del giocatore, circa 1,75 milioni di euro. L’olandese, dal canto suo, vedrebbe l’approdo nella Capitale come un’occasione ideale per rilanciarsi e guadagnare un posto ai prossimi Mondiali.

Tutto dipenderà dalle mosse delle altre squadre e dalle decisioni dello United, ma a Trigoria cresce la fiducia. Gasperini vuole un innesto che possa cambiare volto all'attacco e restituire coraggio ai suoi. E il nome di Zirkzee, sempre più caldo nelle cronache di calciomercato della Roma, sembra essere quello giusto per accendere di nuovo l'entusiasmo dei tifosi giallorossi.