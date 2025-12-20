Calciomercato Roma, si complica l'affare Zirkzee? Quella rivale vuole sorpassare i giallorossi - Calcio News 24

Calciomercato Roma, si complica l’affare Zirkzee? La situazione vede il Milan arrivare ad una conclusione

Il mercato invernale continua a muoversi su più tavoli e non riguarda soltanto il Milan. Le ultime indiscrezioni raccontano infatti di uno scenario intrecciato che coinvolge direttamente anche il Calciomercato Roma, sempre attento alle occasioni che possono nascere nelle fasi finali della sessione di gennaio.

Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, il Milan non si accontenta dell’imminente arrivo di Füllkrug e starebbe valutando un ulteriore rinforzo offensivo. Il nome che fa sognare è quello di Joshua Zirkzee, attualmente al Manchester United. Un profilo che conosce bene la Serie A e che per caratteristiche tecniche piace molto anche alla dirigenza giallorossa, pronta a inserirsi nella corsa qualora si aprissero spiragli concreti.

L’operazione, però, è tutt’altro che semplice. Il club inglese non sembra disposto a liberare l’attaccante prima della fine di gennaio, anche a causa delle numerose assenze previste per la Coppa d’Africa. Per questo motivo, ogni discorso viene rinviato agli ultimi giorni di mercato, quando potrebbero crearsi le condizioni giuste. In questo contesto, il Calciomercato Roma osserva con attenzione, pronto a sfruttare eventuali rallentamenti della concorrenza.

La formula resta uno dei nodi principali: si parla di un prestito con diritto di riscatto, ma le richieste economiche dello United e la concorrenza tra club italiani rendono la trattativa una vera partita a scacchi. Roma e Milan monitorano la situazione, consapevoli che molto dipenderà dalle uscite.

Ed è qui che entra in gioco il possibile addio di Christopher Nkunku. Il suo rendimento sotto le aspettative potrebbe spingere il Milan a valutare una cessione, liberando spazio sia a livello tecnico che salariale. Un’eventuale uscita dell’attaccante potrebbe sbloccare l’affare Zirkzee e cambiare gli equilibri, con ripercussioni dirette anche sul Calciomercato Roma.

I giallorossi restano vigili: se l’incastro giusto dovesse concretizzarsi, la Roma potrebbe diventare una protagonista inattesa di uno dei colpi più interessanti di fine mercato.

