Calciomercato Salernitana, da Simy a Lasagna: i nomi dei possibili colpi

La Salernitana neo promossa in Serie A inizia a muoversi sul mercato per costruire la rosa del prossimo anno. Ecco tutti i nomi

La Salernitana neo promossa in Serie A, in attesa di sapere quale sia il suo futuro dirigenziale, inizia a muoversi su qualche nome per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport sul taccuino sono finiti Simy, autore di un campionato eccellente a Crotone, oltre che il suo compagno Messias, Defrel e Frattesi. Attenzione anche all’usato sicuro che risponde ai nomi di Gaetano Letizia e Kevin Lasagna.