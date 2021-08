Calciomercato Salernitana: dopo Bonazzoli, il club campano è pronta a chiudere anche per Caprari della Sampdoria

La Sampdoria continua l’operazione sfoltimento della rosa: dopo aver acquistato Federico Bonazzoli, infatti, la Salernitana è a un passo dal trovare l’accordo definitivo anche per Gianluca Caprari.

Come riporta Alfredo Pedullà, infatti, la trattativa tra i due club è ormai in dirittura d’arrivo. L’operazione dovrebbe concludersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.