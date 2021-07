Calciomercato Salernitana, restyling sulle fasce: Gagliolo e Letizia

La Salernitana deve migliorare la rosa in vista dell’inizio della stagione di Serie A. Ecco gli obiettivi per le fasce in difesa

La Salernitana si tuffa sul mercato per migliorare la rosa in vista del ritorno in Serie A dopo 23 anni. I granata vogliono dare a Castori una squadra frutto di un mix tra esperienza e nuovi talenti.

Come riportato da Sky Sport, la Salernitana starebbe lavorando per le fasce: sul taccuino di Fabiani i nomi di Gaetano Letizia e Riccardo Gagliolo, elementi di sicuro affidamento in Serie A.