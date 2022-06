Calciomercato Salernitana, tutto su Lucca: i granata devono affrettarsi

Calciomercato Salernitana: per rinforzare l’attacco, il club granata avrebbe deciso di puntare sul giovane Lucca

Lorenzo Lucca, all’inizio della scorsa stagione, era finito nel mirino dei top club italiani grazie alla sua esplosione in Serie B con la maglia del Pisa. Interesse che è poi andato scemando, ma che non è scomparso. Ora sull’attaccante classe 2000 sarebbe piombato, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Salernitana che vorrebbe puntare su di lui per rinforzare l’attacco.

Lucca ha sfiorato la Serie A con il Pisa perdendo la finale playoff, ma potrebbe comunque arrivarci grazie ai granata che però devono affrettarsi se non vogliono ritrovarsi in un’asta di mercato per la punta.