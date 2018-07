Calciomercato Sampdoria: blucerchiati protagonisti della giornata. Oltre all’accelerata per Defrel si avvicinano anche Rafael e Obiang

Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato è l’assoluto protagonista del sabato di calciomercato. Oltre all’accelerata che può portare Defrel dalla Roma, i doriani hanno fatto passi avanti decisivi per altri due colpi in entrata; come riporta Sky Sport, la Samp è vicina a chiudere per l’arrivo di Rafael, portiere brasiliano classe 1990 attualmente svincolato dopo l’esperienza quinquennale al Napoli. Inoltre, il club genovese sta per concludere la trattativa col West Ham per riportare in blucerchiato Pedro Obiang. Il centrocampista camerunense classe 1992 ha già dato il suo assenso al trasferimento, si lavora ai dettagli col West Ham.