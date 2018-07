Gregoire Defrel è pronto a chiudere il capitolo Roma: c’è la Sampdoria all’orizzonte

Il calciomercato della Sampdoria è in fermento in questo periodo, con la dirigenza blucerchiata che, dopo aver ceduto Duvan Zapata all’Atalanta, si è messa alla ricerca di un profilo che potesse sostituire il centravanti colombiano ex Napoli. Il nome forte è quello di Gregoire Defrel, il quale, a seguito dell’exploit con la maglia del Sassuolo, non è riuscito a ripetersi a Roma, complice qualche infortunio di troppo. Il francese resta, però, una punta di valore ed andrà a caccia di riscatto nella stagione che verrà.

La redazione di Sky Sport ha evidenziato gli ultimi sviluppi della trattativa Defrel-Sampdoria, parlando di un’improvvisa accelerata della dirigenza blucerchiata nelle ultime ore. Operazione da 20 milioni di euro circa, a cui le parti stanno lavorando con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto. Le parti sarebbero davvero vicinissime alla felice conclusione della trattativa per la gioia di tutti. Defrel avrebbe un palcoscenico su cui sentirsi protagonista, la Samp rimpiazzerebbe Zapata con un calciatore di livello, seppur con caratteristiche decisamente diverse e la Roma ci guadagnerebbe economicamente. Se la trattativa dovesse, effettivamente, chiudersi a breve, allora Defrel non partirebbe nemmeno per la tourneè negli Usa.