Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati non mollano Ferrer dello Spezia

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati monitorano con attenzione Salva Ferrer dello Spezia

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È un po’ la storia della Sampdoria e di Salva Ferrer. Il terzino dello Spezia è stato a un passo dal vestire la maglia blucerchiata, nell’ultima sessione di mercato il trasferimento è saltato a poche ore dalla sirena di chiusura delle trattative.

La Sampdoria non ha dimenticato il suo obiettivo per la corsia destra. Ferrer sarebbe stato un ottimo rincalzo per far tirare il fiato a Bartosz Bereszynski e un’operazione alla Tommaso Augello ha sempre solleticato la dirigenza blucerchiata. La presa è sempre salda e, se ci sarà l’occasione, la Sampdoria proverà ad affondare il colpo in apertura della prossima sessione di scambi, come riporta il Secolo XIX.