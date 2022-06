Calciomercato Sampdoria: idea Pjaca dalla Juventus

Calciomercato Sampdoria: per l’attacco c’è la suggestione Pjaca. Il croato della Juventus è in scadenza di contratto

Ritorno di fiamma della Sampdoria per Marko Pjaca. L’esterno croato classe ’95 è reduce dal prestito al Torino che, al termine della passata stagione, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto.

Come riportato da Goal, Pjaca tornerà alla Juventus ma sarà soltanto di passaggio. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e quest’estate dovrà necessariamente materializzarsi una cessione a titolo definitivo. Un’opportunità per la Sampdoria, che però dovrà fronteggiare la concorrenza di alcuni club italiani e stranieri.