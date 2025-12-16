Calciomercato Sampdoria, quel giocatore è finito nel mirino dei blucerchiati! Le ultimissime notizie

Calciomercato Sampdoria, quel calciatore adesso è finito nel mirino della società blucerchiata! Le ultimissime

La Sampdoria si prepara alla finestra di calciomercato invernale con l’obiettivo di rinforzare l’attacco in maniera mirata. Oltre al forte interesse per Matteo Brunori, la dirigenza guidata dal DS Andrea Mancini sta ampliando la lista dei profili seguiti, delineando una strategia chiara e coerente, come riportato da Il Secolo XIX.

Il piano è costruire un reparto offensivo più versatile, capace di adattarsi a diversi scenari di gara. L’idea è affiancare ai classici centravanti d’area giocatori mobili, in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo e garantire alternative tattiche contro avversari chiusi o aggressivi.

Tra i nomi più caldi figura Samuele Mulattieri, classe 2000 di proprietà del Sassuolo e attualmente al Deportivo La Coruña. Punta centrale moderna, già protagonista in Serie B, abbina fisicità e mobilità, qualità che gli permettono di legare il gioco e attaccare la profondità, rendendolo compatibile con l’idea di un attacco fluido e dinamico.

La società blucerchiata ha iniziato a sondare il terreno senza accelerare i tempi, ma con la volontà di farsi trovare pronta a gennaio, mese cruciale per rafforzare l’organico senza alterare gli equilibri del gruppo.

