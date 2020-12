La Sampdoria dovrà risolvere numerose questioni legate ai rinnovi di contratto: da Quagliarella a Ramirez. Attenzione al tecnico Ranieri

Tiene banco in casa Sampdoria la questione rinnovi. Sono quattro i calciatori blucerchiati in scadenza di contratto: Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez, Albin Ekdal e Maya Yoshida. Per l’uruguaiano persiste la fumata nera, mentre il capitano valuterà verso fine stagione la sua condizione fisica prima di firmare un nuovo accordo.

Manca solo l’ufficialità, invece, per quanto riguarda il centrocampista svedese e il centrale giapponese, che si legheranno al club di Massimo Ferrero fino a giugno 2022. Attenzione anche alla posizione dubbia di Claudio Ranieri. La Sampdoria vorrebbe già raggiungere un’intesa con l’entourage del tecnico, che però preferisce conoscere i piani futuri della società e ottenere garanzie in sede di mercato.