Calciomercato Sassuolo, Muharemovic vicino alla cessione? La società è molto chiara sul difensore neroverde

Calciomercato Sassuolo, Carnevali frena sulle voci: «Muharemovic piace, ma nessuna trattativa in corso»

Nel pieno delle discussioni legate al Calciomercato Sassuolo, uno dei nomi più chiacchierati è quello di Muharemovic, giovane difensore che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza a diversi club di prima fascia, tra cui anche la Juventus. La crescita del giocatore non è passata inosservata e, com’è naturale, le big della Serie A hanno iniziato a monitorarne i progressi. Tuttavia, dal club neroverde arrivano segnali di calma e chiarezza.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato del tema a margine dell’Assemblea di Lega Serie A, soffermandosi proprio sulle voci che stanno circolando. Le sue parole contribuiscono a riportare il discorso su binari più realistici rispetto all’entusiasmo degli ultimi giorni. In un contesto in cui il Calciomercato Sassuolo è spesso al centro di molte trattative legate ai giovani talenti, l’AD ha voluto ribadire come, in questo caso, non ci siano operazioni in corso.

Carnevali ha riconosciuto apertamente il valore del difensore, sottolineando che Muharemovic rappresenta un profilo difficile da trovare alla sua età, soprattutto in quel ruolo delicato. La società neroverde è consapevole di avere tra le mani un giocatore dal potenziale importante, ed è proprio per questo che non c’è alcuna intenzione di affrettare decisioni o aprire trattative premature. Le attenzioni delle big, infatti, vengono considerate come semplici osservazioni, fisiologiche per un calciatore in crescita.

Queste le parole dell’AD:

«Non abbiamo mai parlato con altri club. Sappiamo che c’è interesse, lo sentiamo dire, ma l’unica cosa certa è che Muharemovic è un giocatore con grandi qualità, e ce ne sono pochi della sua età nel suo ruolo. Al momento, però, non ci sono trattative».

Dichiarazioni che confermano l’approccio tradizionale del Sassuolo: valorizzare i propri talenti senza farsi travolgere dalle dinamiche del mercato. Il club resta aperto alle evoluzioni future, ma per ora il capitolo Muharemovic resta soltanto una voce di contorno all’interno del movimentato panorama del Calciomercato Sassuolo.

