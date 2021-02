Calciomercato Sassuolo: doppio colpo in prospettiva per i neroverdi

Calciomercato Sassuolo: il dg Carnevali è molto vicino ad un doppio colpo in prospettiva per i neroverdi. I nomi

Doppio colpo in prospettiva per il Sassuolo. Secondo Gianluca Di Marzio i neroverdi sono vicino a chiudere per Luigi Samele del Monopoli e Ryan Flamingo dell’Almere City. Entrambi si aggregheranno alla formazione Primavera del Sassuolo.

Il primo, attaccante classe 2002, ha già esordito tra i professionisti con i biancoverdi: 12 presenze e un gol contro il Foggia. Ryan Flamingo, invece, difensore centrale olandese classe 2002, ha disputato 6 presenze nel campionato Primavera con la formazione U21 dell’Almere City