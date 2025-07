Calciomercato Sassuolo, il Sunderland vuole un gioiello neroverde e un legame speciale potrebbe sbloccare tutto… Trattativa in corso per Armand Laurienté: il club inglese fa sul serio

Calciomercato Sassuolo, il Sunderland sulle tracce di Laurienté: i neroverdi alzano il prezzo, ma non spaventa gli inglesi

Una trattativa a sorpresa che potrebbe infiammare il mercato inglese. Secondo diverse fonti e indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e dall’Italia, il Sunderland avrebbe avviato i contatti con il Sassuolo per l’esterno offensivo francese Armand Laurienté. I Black Cats, neopromossi in Premier League, sarebbero alla ricerca di rinforzi di qualità per affrontare la massima serie e avrebbero individuato nel talentuoso francese il profilo ideale per aggiungere imprevedibilità e spinta sulle fasce.

Laurienté, 26 anni, è stato uno dei protagonisti assoluti della promozione del Sassuolo, che ha vinto il campionato di Serie B anche grazie ai suoi 18 gol e 6 assist. Nonostante il club neroverde lo consideri un elemento fondamentale per il ritorno in Serie A, non chiuderebbe la porta a un’offerta congrua. Le prime voci parlano di una valutazione attorno ai 20 milioni di euro (circa 17 milioni di sterline), una cifra importante ma accessibile per un club di Premier League.

L’interesse del Sunderland sarebbe avallato anche dal nuovo allenatore, il francese Régis Le Bris, che ha già lavorato con Laurienté ai tempi del Lorient, conoscendone a fondo le qualità. Dal canto suo, secondo quanto filtra, il giocatore sarebbe aperto al trasferimento in Inghilterra, affascinato dalla possibilità di misurarsi nel campionato più competitivo del mondo. La trattativa è ancora in una fase esplorativa, ma l’asse Sunderland-Sassuolo è destinato a diventare uno dei più caldi delle prossime settimane di mercato.

Classe 1998, Armand Laurienté è stato il trascinatore assoluto del Sassuolo nella cavalcata verso la Serie A. Nella sua ultima stagione in Serie B ha messo a segno ben 18 reti e fornito 6 assist, dimostrandosi un fattore devastante per la categoria. Esterno offensivo velocissimo e abile nell’uno contro uno, la sua vera arma letale sono i calci di punizione, le famose “maledette”, traiettorie velenose con cui ha segnato diversi gol decisivi. Un talento puro, pronto per un palcoscenico importante.