Calciomercato Sassuolo, Muharemovic sorprende tutti! Ecco la scelta della società neroverde - Calcio News 24

Calciomercato Sassuolo: rinnovo fino al 2031 per Muharemovic, l’Inter deve rinunciare al difensore bosniaco

Il calciomercato Sassuolo continua a sorprendere con mosse strategiche mirate alla valorizzazione dei propri giovani talenti. L’ultima operazione ufficiale riguarda Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003, che ha rinnovato il suo contratto con i neroverdi fino al 30 giugno 2031. Una mossa che non solo consolida il futuro del giocatore in Emilia, ma chiude anche la porta all’Inter, che lo seguiva da tempo come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Muharemovic, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, era approdato al Sassuolo nell’estate del 2024, trovando subito spazio e fiducia nell’ambiente neroverde. Dopo l’esordio in Serie A contro il Cosenza e il primo gol in Coppa Italia contro il Lecce, il giovane difensore ha rapidamente scalato le gerarchie, diventando uno dei punti fermi della retroguardia di Alessio Dionisi. Con oltre trenta presenze nella stagione 2024/25 e due riconoscimenti come “MVP” nelle prime giornate di campionato, il talento bosniaco si è imposto come una delle rivelazioni più brillanti del calcio italiano.

Il calciomercato Sassuolo dimostra così una linea chiara e coerente: blindare i propri gioielli per costruire una base solida su cui fondare il futuro del club. Il rinnovo di Muharemovic è un segnale forte, soprattutto nei confronti delle big di Serie A, come l’Inter, che aveva individuato nel difensore un profilo perfetto per ringiovanire il reparto arretrato. I dirigenti nerazzurri, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, lo avevano inserito nella lista dei possibili obiettivi insieme a nomi come Guehi, Gila, Solet e Kim Min-Jae.

Il prolungamento contrattuale fino al 2031 rappresenta però una vera e propria dichiarazione d’intenti da parte del club emiliano. Il Sassuolo non intende ripetere quanto accaduto in passato con altri talenti ceduti troppo presto e vuole invece consolidare un progetto sportivo basato su crescita interna, continuità e identità di gioco.

Per l’Inter, invece, si tratta di un’occasione sfumata. Il club di Milano dovrà ora orientarsi verso altri obiettivi di mercato, con Marc Guehi in cima alla lista e possibili nuovi nomi in vista della sessione invernale.

In ogni caso, il calciomercato Sassuolo si conferma tra i più dinamici e lungimiranti d’Italia: trattenere un talento come Muharemovic fino al 2031 significa non solo proteggere un patrimonio tecnico, ma anche ribadire la solidità di un progetto che guarda lontano.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A