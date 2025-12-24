Calciomercato Sassuolo, possibile cessione in Serie B: trattativa con un club per l’affare. Le ultimissime sull’operazione

Calciomercato Sassuolo, possibile cessione nel campionato cadetto. Lo Spezia è pronto a chiedere il prestito di Pierini per la sessione invernale

Nicholas Pierini è sempre più vicino a lasciare il Sassuolo nel corso della sessione invernale di trattative. Il calciomercato del Sassuolo entra nel vivo e uno dei nomi destinati a muoversi è proprio quello dell’esterno offensivo neroverde, che in questa prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni della squadra emiliana. Nonostante le buone aspettative di inizio anno, il classe 1998 non è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico e il suo futuro sembra ormai lontano dall’Emilia.

Nel corso delle ultime settimane, diverse società di Serie B hanno manifestato interesse per Pierini. Sampdoria e Palermo hanno effettuato sondaggi concreti, ma al momento non è ancora arrivata un’offerta ufficiale capace di sbloccare la situazione. Il giocatore, che indossa la maglia numero 77, è comunque sceso in campo nell’ultima gara di campionato del Sassuolo, entrando nei minuti finali del match perso al Mapei Stadium contro il Torino. Una presenza che, però, non sembra destinata a cambiare il suo destino, sempre più indirizzato verso un ritorno nel campionato cadetto.

Il calciomercato del Sassuolo ruota quindi anche attorno alla necessità di trovare una sistemazione adeguata a Pierini, che ha bisogno di continuità e fiducia per esprimere al meglio le proprie qualità. In quest’ottica, nelle ultime ore si è inserita una nuova pista.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il Sassuolo avrebbe offerto Nicholas Pierini allo Spezia. Il club ligure sta valutando il profilo dell’attaccante, ma non ha ancora fornito una risposta definitiva. Per Pierini si tratterebbe di un ritorno in un ambiente già conosciuto: con la maglia dello Spezia, infatti, ha collezionato 27 presenze e 6 reti nella stagione 2018/19, lasciando un buon ricordo tra i tifosi aquilotti.

I numeri stagionali con il Sassuolo parlano chiaro: appena 131 minuti complessivi tra tutte le competizioni sono troppo pochi per un giocatore che nella scorsa stagione aveva dimostrato il proprio valore, raggiungendo la doppia cifra in termini realizzativi. Proprio per questo motivo, un trasferimento in Serie B appare la soluzione più logica per rilanciare la sua carriera.

Lo Spezia, attualmente in difficoltà e alla ricerca di rinforzi offensivi, potrebbe trarre grande beneficio dalle qualità tecniche e dalla duttilità di Pierini. Il calciomercato del Sassuolo resta dunque osservato speciale, con la situazione dell’esterno offensivo che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, regalando al giocatore una nuova opportunità da protagonista.