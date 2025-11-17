Calciomercato Sassuolo, Muharemovic sicuro di partire? Ecco la situazione dei neroverdi

Calciomercato Sassuolo, Muharemovic lascerà i neroverdi? Ecco la situazione attuale degli emiliani

Il Calciomercato Sassuolo si prepara a un possibile assalto per uno dei suoi difensori più promettenti, Tarik Muharemovic, al centro dell’interesse di top club come Inter e Juventus. Il giovane difensore centrale bosniaco, classe 2003, è diventato uno dei prospetti più interessanti della Serie A, attirando l’attenzione di grandi squadre italiane. Il suo futuro potrebbe essere deciso proprio in occasione del prossimo mercato estivo.

Il rinnovo e la clausola di rivendita

Muharemovic ha recentemente prolungato il suo contratto con il Sassuolo, legandosi al club emiliano fino al 2031. Un passo importante che dimostra la volontà della società di investire su di lui, ma che allo stesso tempo non ha messo al sicuro il suo futuro. Il Sassuolo ha riscattato il difensore dalla Juventus nella scorsa estate per una cifra di 3 milioni di euro, ma i bianconeri si sono riservati una percentuale importante sulla futura rivendita del giocatore, pari al 50%. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi determinante in chiave mercato, offrendo un vantaggio competitivo alla Juventus che potrebbe riuscire ad acquistare Muharemovic a metà prezzo rispetto a quanto potrebbe richiedere il Sassuolo per vendere il difensore a un altro club.

L’interesse delle big: Inter e Juventus in prima fila

Il giovane centrale ha già attirato l’attenzione di Inter e Juventus, che sono pronte a lanciarsi in un’eventuale corsa per acquistarlo. Se da un lato l’Inter lo vede come un prospetto di grande futuro per la sua difesa, dall’altro la Juventus ha il vantaggio della clausola di rivendita, che potrebbe rendergli più facile e vantaggioso l’acquisto. Entrambi i club sono alla ricerca di giovani talenti con potenziale, e Muharemovic sembra incarnare perfettamente questo profilo.

Le caratteristiche di Muharemovic e il suo impatto in Serie A

Muharemovic è un difensore centrale dalle grandi qualità fisiche, abile nell’anticipare l’avversario e nel leggere il gioco. La sua crescita nel Sassuolo è stata costante, tanto che è già considerato uno dei talenti più promettenti della Serie A. Nonostante la giovane età, ha dimostrato di avere una maturità difensiva che gli consente di essere un punto di riferimento nella retroguardia, tanto da attirare l’interesse delle grandi squadre italiane.

Cosa accadrà nel prossimo Calciomercato Sassuolo?

Con un futuro che potrebbe essere lontano da Sassuolo, il calciomercato della prossima estate si preannuncia incandescente per Tarik Muharemovic. Se da un lato il Sassuolo cercherà di trattenerlo, dall’altro le richieste di club come Inter e Juventus potrebbero rivelarsi decisive per il suo trasferimento. Il mercato si prepara a un possibile duello tra le due squadre per assicurarsi uno dei difensori più promettenti della Serie A.

