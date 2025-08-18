Calciomercato Serie A: cosa dobbiamo aspettarci da quest'estate? - Calcio News 24

Chi sono i campioni che hanno già cambiato maglia e che fine faranno i big? Vediamo come si sta muovendo il mercato e tutte le novità che possono modificare le sorti della prossima stagione.

La situazione per la Serie A si fa bollente. Da un lato alcuni scambi sono già terminati, come Jonathan David alla Juve, Modrić e Estupiñán al Milan, Beukema al Napoli, Immobile al Bologna e Raspadori all'Atlético. Insomma, le conseguenze possono essere pesanti. Dall'altro lato molte trattative sono ancora aperte e possono influenzare i prossimi equilibri, come il caso Look͏man tra Inter e Atalanta, la Roma su Bailey e Sancho.

Juventus: David già ufficiale, Kolo Muani vicino, Douglas Luiz in uscita?

Ormai è certo: Jonathan David ha firmato un contratto fino al 2029-2030. Costo accessorio di 12,5 milioni distribuiti su tre esercizi, come comunicato dalla stessa Juventus. Affare a parametro zero dopo la scadenza col Lille.

Per quanto riguarda le punte, invece, la trattativa per Randal Kolo Muani col PSG è ancora in ballo. I contatti sono positivi e si sta parlando di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Si parla di una cifra che si aggira sui 55-65 milioni in totale. Insomma, non è una cosa da poco. Non c’è ancora un comunicato ufficiale, ma è abbastanza chiaro ormai.

Per il centrocampo, è già arrivata la conferma per Douglas Luiz-Nottingham Forest. C’è un’ottima intesa e i bianconeri hanno chiesto almeno 35 milioni per chiudere l’affare. Anche qui, è ancora tutto in corso, ma potrebbe trattarsi di poche ore.

Una Juve che chiude David e spinge per Kolo Mu͏ani, diciamo che sta ridisegnando subito le gerarchie. Per non parlare delle quote capocannoniere e le top-4 che stanno impazzando sui palinsesti dei bookmaker.

Inter: tiene i big e fa uno shopping molto preciso

L’Inter si muove con criterio. Vuole mantenere il blocco titolare e vuole aggiungere dei profili funzionali. Al 9 agosto, i nerazzurri erano tra le squadre Serie A con la spesa netta più alta, un deficit di ben 45 milioni! 70 spesi e 25 incassati. Diciamo che questo quadro avvalora l’idea che il club voglia puntare su “pochi ma giusti” senza smontare l’ossatura.

La trattativa che accende il dibattito è Ademola Look͏man. L’attaccante ha chiesto la cessione con un messaggio pubblico. Dall’altra parte, l’AD atalantino Luca Percassi ha ricordato l’intesa di massima su una cessione all’estero. Le valutazioni si aggirano attorno ai 50 milioni. Mica male! L’Inter è interessata, ma la Dea non fa sconti.

Se Lookman sbarcasse davvero alla Pin͏etina, Inzaghi guadagnerebbe un finalizzatore/strappa-partite che cambierebbe il profilo offensivo. Finché resta a Bergamo, l’Atalanta continua a pretendere il prezzo pieno e anche questo incide sulle strategie.

Milan: regia di Modrić, gamba di Ricci ed Estupiñán sulle corsie

Il Milan ha lavorato sul cervello della squadra:

Luka Modrić ha firmato fino al 2026 con opzione

In mediana è arrivato Samuele Ricci dal Torino (operazione da circa 25 milioni)

Mentre a sinistra è stato chiuso Pervis Estu͏piñán a titolo definitivo dal Brighton.

Tre mosse che puntano a un salto di qualità nel palleggio e nel primo passaggio.

Davanti, i rossoneri erano già intervenuti in inverno con Santiago Giménez. Il messicano è parte del quadro 2025 (arrivato a febbraio con un contratto lungo) e conferma un reparto plasmato con anticipo.

Con Modrić a dettare i tempi e Ricci a dare gamba e linee di passaggio, migliorano le metriche di possesso e di rifinitura. Estupiñán porta metri e cross. Effetto prevedibile: salita della probabilità di cle͏an she͏et in alcune partite contro i blocchi bassi e incremento di XG creati sulle catene esterne, elementi che incidono persino su mercati live “gol/under-over”.

Beukema per Conte, Raspadori all’Atlético