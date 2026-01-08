Calciomercato Serie A: gli ultimissimi aggiornamenti su Frattesi, Chiesa e i movimenti in attacco di Roma e Napoli. Cos’è successo nelle ultime ore

Calciomercato Serie A: le ultime novità su Frattesi, Chiesa e i movimenti in attacco di Roma e Napoli. La ricostruzione delle ultime ore

Il calciomercato di gennaio entra nel vivo con trattative che potrebbero ridisegnare gli equilibri della Serie A. Al centro delle manovre ci sono i grandi club, impegnati tra ritorni nostalgici, cessioni eccellenti e scommesse sui giovani talenti. Lo riporta Di Marzio.

Inter: Frattesi nel mirino della Premier

Tornano a suonare le sirene inglesi per Davide Frattesi. Il Nottingham Forest ha riallacciato i contatti con l’Inter per il centrocampista classe ’99. La dirigenza milanese è chiara: servono 35 milioni di euro per lasciar partire il campione d’Italia 2024. Su di lui c’è stato anche un sondaggio del Galatasaray, ma la pista inglese sembra quella più calda per un giocatore che in stagione ha collezionato 15 presenze.

Juventus: operazione “Ritorno al Futuro” per Chiesa

La Juventus non molla la presa su Federico Chiesa. I bianconeri stanno lavorando sottotraccia per riportare a Torino l’esterno offensivo della Nazionale, attualmente ai margini del progetto del Liverpool (panchina per 90′ contro l’Arsenal per scelta tecnica di Arne Slot). La strategia della Vecchia Signora prevede un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Il muro dei Reds, però, è alto: gli inglesi vorrebbero solo una cessione a titolo definitivo per rientrare dell’investimento.

Asse Roma-Napoli: il valzer delle punte

Movimenti frenetici anche per le romane e i partenopei. Il Napoli si prepara all’addio di Lorenzo Lucca (cercato da Nottingham e Benfica) e guarda in casa Roma. Nel mirino azzurro c’è Evan Ferguson, attaccante irlandese classe 2004 di proprietà del Brighton ma attualmente in prestito nella Capitale (5 gol in stagione). Se i giallorossi interromperanno il prestito, il Napoli è pronto all’affondo, valutando anche l’alternativa Artem Dovbyk.

La Roma, dal canto suo, lavora per regalare rinforzi a Gian Piero Gasperini. Cresce l’ottimismo per Giacomo Raspadori, mentre la pista Joshua Zirkzee resta bloccata dalle incertezze sulla panchina del Manchester United. Il DS giallorosso guarda anche al futuro: fari puntati su Giovane del Verona (conteso da Lazio e Atalanta) e sul giovanissimo Robinio Vaz, gioiello classe 2007 del Marsiglia, su cui però la concorrenza europea è spietata.