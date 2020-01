Calciomercato Serie A: i cinque colpi per il Fantacalcio

Calciomercato Serie A: ecco i cinque colpi da fare all’asta di riparazione per il Fantacalcio dopo la chiusura del mercato

Il mercato è ufficialmente chiuso e ora i fantallenatori possono concentrarsi su quali colpi concentrarsi per l’asta di riparazione. Tra tutti i nuovi arrivi in Serie A abbiamo individuato i cinque giocatori che potrebbero far svoltare la vostra squadra al Fantacalcio.

1) Eriksen

Chi se non il centrocampista danese potrebbe farvi svoltare la stagione al Fantacalcio? I numeri parlano per lui:in Inghilterra è stato al top per assist, punizioni e occasioni create. Un colpo sicuro che renderà in questi primi sei mesi in nerazzurro.

2) Ibrahimovic

Quando è stato annunciato a inizio gennaio tutti i fantallenatori se lo immaginavano nella propria squadra. Per ora ha fatto 2 gol in 5 partite tra campionato e Coppa Italia. In termini di gol può fare ancora meglio.

3) Cutrone

Se non si riesce a prendere Ibrahimovic in seconda fila c’è Patrick Cutrone. Di base l’ex Milan è titolare ma avrà sempre la concorrenza forte di Vlahovic. Avere entrambi può essere una buona idea

4) Young

Prima presenza e primo assist per Ashley Young. Il terzino inglese può giocare sia a destra che a sinistra e sarà sicuramente titolare. Un investimento che potete fare tranquillamente.

5) Caldara e Demme

Demme è sicuramente libero in tutte le leghe perché è appena arrivato: titolare, anche se da pochi bonus. Per Caldara, invece, ci sono dubbi legati alla sua condizione fisica. Il difensore ex Milan se torna ai suoi livelli è uno dei migliori, però avrà anche concorrenza nell’Atalanta.