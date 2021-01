Calciomercato, sondaggi per Askildsen: la posizione della Sampdoria

Calciomercato Sampdoria, sondaggi per Askildsen: la posizione del club blucerchiato riguardo la cessione del centrocampista

Si apre oggi la sessione invernale del calciomercato. La Sampdoria, come molte altre società, è tenuta sotto scacco dall’indicatore di liquidità e potrà operare solo limitatamente a un tetto di spesa di 2,5 milioni di euro. L’unica soluzione, per comprare, è cedere. Ma non sembra che il club doriano vada verso questa direzione.

A quanto riporta il Secolo XIX, ci sono diversi giocatori per i quali sono arrivati timidi sondaggi dal mercato. Uno di questi è Kristoffer Askildsen. Sebbene abbia trovato poco spazio nello scacchiere di Claudio Ranieri, il centrocampista è ritenuto incedibile dalla società doriana e non è destinato a partire nella sessione invernale di mercato